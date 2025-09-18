Policia “fushatë” gjobash ndaj monopatinave dhe motorëve elektrikë, ja kur ju nevojitet patentë

Policia Rrugore ka ndërmarrë një fushatë për gjobitjen e shoferëve të monopatinave dhe ciklomotorëve eletrikë që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit.
Policia shpjegon se për patinat elektrike me shpejtësi deri në 25 km/h drejtuesit duhet t’i binden të gjitha rregullave të qarkullimit njësoj si mjetet e tjera.
Ndërsa për ciklomotorët me shpejtësi nga 25 km/h deri në 45 km/h drejtuesi duhet të jetë mbi 16 vjeç dhe të jetë i pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM.
Njoftimi i Policisë:
Kontrolle intensive në të gjithë vendin.
Me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë, Policia Rrugore ka intensifikuar kontrollet në të gjitha qarqet e vendit, me fokus të veçantë tek përdoruesit e patinave elektrike, ciklomotorëve, shpejtësisë tej normave të lejura etj.
Për patinat elektrike me motor elektrik deri në 0.25 kf dhe shpejtësi maksimale deri në 25 km/orë, përdorimi duhet të bëhet duke respektuar të gjitha rregullat e qarkullimit.
Për ciklomotorët, përfshirë motomjetet/patinat elektrike me shpejtësi maksimale mbi 25 km/orë e deri në 45 km/orë, drejtuesit duhet të kenë mbushur moshën 16 vjeç dhe të jenë të pajisur me lejedrejtimi të kategorisë AM.
Kontrollet janë intensifikuar gjithashtu edhe për:
drejtimin e automjeteve dhe motomjeteve nën efektin e alkoolit;
përdorimin e celularit gjatë drejtimit;
mosvendosjen e rripit të sigurimit;
parakalimet e gabuara.
Policia Rrugore apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë me përpikëri rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe të denoncojnë në numrin 112 çdo shkelje që cenon sigurinë rrugore.
