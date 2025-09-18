BILD: Princ Dobroshi dënohet me 13 vite burg dhe 8 milionë euro gjobë

GJERMANI- Princ Dobroshi është dënuar me 13 vite burg për 10 ton kokakinë, pasi u shpall fajtor për nga Gjykata e Landit në Hambur. BILD shkruan se Dobroshi do të paguaj 8 milionë euro gjobë ndaj shtetit. Kokaina prej 10 ton sasi u vinte nga Amerika e Jugut dhe Qendrore me anije, përmes portit të Hamburgut në vitin 2020.
Plot 3 dekada në këtë biznes
61- vjeçari Dobroshi e ka nisur karrierën e tij si trafikant që në vitin 1999. Pas arrestimit të tij në shtetin Norvegjez në vitin 1993 dhe arratisjes në vitin 1997, ai u kap përsëri në Pragë fiil pas dy viteve dhe u lirua në vitin 2005.
Megjithatë gjykata ra në përfundimin se ndonëse i arrestuar dhe dënuar disa herë Dobroshi luajti përsëri një rol të rëndësishëm në krimin e organizuar.
Trafikanti organizonte transpotin dhe marrjen e mallit i cili vinte nga Kolumbia dhe Brazili përmes Atlantikut me destinacion përfundimtar Hamburgun.
Aplikacioni që solli fundin e kokës së krimit
Dobroshi mori fund nga aplikacioni i koduar EncroChat. Fill pas kësaj ai u arrestuan në vitin 2023 në Shqipëri dhe në vitin 2024 u ekstradua në Gjermani.
Rrëfimi i tij pranë autoriteteve përkatëse lehtësoj dënimin dhe në këtë mënyrë u kursyen 42 seanca gjyqësore raportoi për BILD zëdhënësja e gjykatës, Dr. Marayke Frantzen.
Jo vetëm burg, por edhe 8 milion euro ekstra për shtetin
Ndonëse në vitin 2020 iu sekuestruan 2,5 milionë euro para cash, shteti nuk mjaftohet me kaq. As burgu nuk është i mjaftueshëm për kokën e krimit të organizuar. Ndaj shteti do ti konfiskojë përsëri pasuritë me vlerë 8,2 milionë euro.
