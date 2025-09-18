Gjykata e Apelit liron nga burgu Davide Pecorellin i dënuar pasi inskenoi vdekjen e tij

Gjykata e Apelit liron nga burgu italianin, Davide Pecorelli, i cili u dënua në vendin tonë pasi inskenoi vdekjen e tij.
Sipas vendimit të Gjykatës së Apelit Pecorelli e ka kryer dënimin e tij në kohën e paraburgimit.
Ndërkohë, akuza për shkatërrim prone me zjarr me pasoja të rënda (neni 151/2) u ndryshua, duke e shpallur atë fajtor për shkatërrim prone me zjarr sipas nenit 151/1 dhe e dënoi me 8 muaj burgim.
Për veprën penale të dhunimit të varreve (neni 118), Pecorelli u shpall gjithashtu fajtor dhe u dënua me 8 muaj burgim.
Kujtojmë se Davide Pecorelli u bë i njohur në mediat italiane dhe shqiptare në vitin 2021, kur u raportua fillimisht si i zhdukur në Shqipëri.
Më vonë u zbulua se kishte inskenuar vdekjen e tij, duke shkaktuar hetime të shumta dhe debat publik.
