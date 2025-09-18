Shkarkim Niko Peleshit, nuk jemi kalamajtë e kopshtit të Edi Ramës. Kërkesa zyrtare e opozitës

Partia Demokratike vendosi sot të kërkojë zyrtarisht në Kuvend, shkarkimin nga detyra të kryetarit të sapozgjedhur, Niko Peleshi.
Gazmend Bardhi, kryetar i grupit parlamentar demokrat tha para pak çastesh për mediat se deputetët e opozitës kanë vendosur të kërkojnë në Parlament, shkarkimin e Peleshit.
Ne nuk jemi kalamajtë e kopshtit të korrupsionit të Edi Ramës dhe nuk mund të pranojmë një sjellje të tillë prej tij, tha Bardhi.
Ai iu referua për këtë deklaratë, faktit që Rama ekspozoi në Parlament atë që ai e cilësoi ministrja Diella.
