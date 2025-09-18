Publikohet FOTO e policit që dyshohet se kishte marrëdhënie intime me 16-vjeçaren nga Këlcyra! Reagon edhe bashkia Përmet

Detaje nga ngjarja e rëndë që ka tronditur qytetin e Përmetit, ku një efektiv i policisë, Artur Ago 56 vjeç, dyshohet se ka pasur një marrëdhënie intime me një vajzë 16-vjeçare nga Këlcyra.
Rasti u bë publik përmes një postimi në rrjetet sociale, çka çoi menjëherë në nisjen e hetimeve nga Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër dhe AMP.
Grupi hetimor ka zbuluar se ngjarja ka lidhje me disa video me përmbajtje intime, të cilat janë shpërndarë në mënyrë virtuale dhe janë në posedim të disa të rinjve, shokë të vajzës.
Një adresë lokale "Bashkësia Përmet" ka publikuar foton e policit 56 vjeçar që dyshohet se kishte lidhje intime me minorenen:
Dyshohet se këta persona kanë tentuar ta shantazhojnë efektivin, duke i kërkuar para në këmbim të mospublikimit të materialeve intime.
Deri tani, janë shoqëruar shtatë persona, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të zbardhur të plotë ngjarjen dhe rolin e secilit individ të përfshirë.
Postimi i bashkisë:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd