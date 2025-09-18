Zbardhet vrasja e biznesmenit Bujar Nasufi/ U ekzekutua për 30 mijë euro, porositësit vëllezërit Xhani

TIRANË- Vrasja e biznesmenit Bujar Nasufi është zbardhur ditën e sotme. Mësohet se shkak për vrasjen e tij është bërë një pronë në Selitë, që i përkiste atij, por i ishte shitur familjes Xhani.
Por në momentin e shpronësimit për ndërtimin e Unazës së Madhe, kompensimi financiar prej rreth 30 mijë euro përfundoi në llogarinë e familjes Nasufi, pasi edhe pse toka ishte shitur, figuronte akoma në emër të Nasufit.
Hetimet e policisë kanë zbuluar se porositësit e vrasjes së Nasufit ishin vëllezërit Voltan dhe Jugert Xhani.
