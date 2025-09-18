Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
FOTOLAJM/ Kaosi në Kuvend ambasadorët e huaj vënë duart në kokë
Transmetuar më 18-09-2025, 12:26

TIRANË- Debati në Kuvend ditën e sotme, duket e ka bërë për ‘ujë të ftohtë’ ambasadorët e huaj që morën pjesë në seancë. Të ulur në elozhet e Kuvendit ishin disa ambasadorë të vendeve të huaja, përtfshi dhe atë spanjollin Gabriel Cremades Ventura.

Në momentin që kanë nisur debatet dhe kaosi në Kuvend, ambasadorët janë filmuar një moment teksa vënë duart në kokë.

Gjatë seancës së sotme përfaqësues të opozitës kanë goditur Kryeministrin Edi Rama dhe disa ministra me bidona uji, si dhe me librin e Kushtetutës. Kjo ka ardhur për shkak se maxhoranca ka votuar në mënyrë të njëanshme programin qeverisës të PD-së

