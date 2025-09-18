Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Secili të ruajë kokën e tij! Libra e shishe uji në drejtim ministrave, Shihni mimikat e pazakonta në Kuvend. Foto
Transmetuar më 18-09-2025, 12:24

Seanca e sotme plenare në Kuvendin e Shqipërisë është shoqëruar me tensione të forta, duke u shndërruar në një arenë përplasjesh mes deputetëve.

Pamjet nga salla tregojnë momente kaosi, ku disa deputetë janë detyruar të mbrohen me dosje apo duar për t’u shmangur nga sendet e hedhura në drejtim të foltores. Situata e krijuar ka detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të Gardës së Republikës, e cila është pozicionuar në formë kordoni për të frenuar përshkallëzimin e tensioneve.

Për pasojë, punimet e seancës janë ndërprerë përkohësisht.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...