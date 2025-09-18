Secili të ruajë kokën e tij! Libra e shishe uji në drejtim ministrave, Shihni mimikat e pazakonta në Kuvend. Foto

Seanca e sotme plenare në Kuvendin e Shqipërisë është shoqëruar me tensione të forta, duke u shndërruar në një arenë përplasjesh mes deputetëve.
Pamjet nga salla tregojnë momente kaosi, ku disa deputetë janë detyruar të mbrohen me dosje apo duar për t’u shmangur nga sendet e hedhura në drejtim të foltores. Situata e krijuar ka detyruar ndërhyrjen e menjëhershme të Gardës së Republikës, e cila është pozicionuar në formë kordoni për të frenuar përshkallëzimin e tensioneve.
Për pasojë, punimet e seancës janë ndërprerë përkohësisht.
