Tensione në Kuvend. Deputetët e opozitës bllokojnë foltoren, hedhin shishe uji dhe blloqe drejt Ramës dhe ministrave
Transmetuar më 18-09-2025, 10:35

Pas rinisjes së seancës, kryeministri Edi Rama nuk është lejuar përsëri të marrë fjalën e tij. Ka qenë deputeti Gazment Bardhi i cili është drejtuar drejt foltores sapo Rama është ngritur për të marrë fjalën.

“Bazuar në rregulloren e Kuvendit meqë opozita nuk lejon kryeministrin Rama të mbajë fjalën e tij, kalojmë në votim. Kuvendi vendos kalimin në votim”, u tha në Kuvend.

Ndërkohë në drejtim të Ramës dhe Peshelit janë hedhur shishe uji si dhe libri i programit.

