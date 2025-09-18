Tensione në Kuvend. Deputetët e opozitës bllokojnë foltoren, hedhin shishe uji dhe blloqe drejt Ramës dhe ministrave

Pas rinisjes së seancës, kryeministri Edi Rama nuk është lejuar përsëri të marrë fjalën e tij. Ka qenë deputeti Gazment Bardhi i cili është drejtuar drejt foltores sapo Rama është ngritur për të marrë fjalën.
“Bazuar në rregulloren e Kuvendit meqë opozita nuk lejon kryeministrin Rama të mbajë fjalën e tij, kalojmë në votim. Kuvendi vendos kalimin në votim”, u tha në Kuvend.
Ndërkohë në drejtim të Ramës dhe Peshelit janë hedhur shishe uji si dhe libri i programit.
