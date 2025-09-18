Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Diella’ mori fjalën, nis debati në Kuvend
Transmetuar më 18-09-2025, 10:24

TIRANË- Fjala që mbajti produkti i Inteligjencës Artificiale ‘Diella’ në Kuvend ka shkaktuar debate në sallë. Pas përfundimit të fjalës së saj, Rama ka tentuar që të vazhdojë me prezantimin e programit qeverisës.

Por ka hasur në kundërshtinë e deputetëve demokratë, të cilët janë ngritur nga vend. Në këtë moment, Rama i ka paralajmëruar se nëse nuk ulen, atëhere do të kalojnë në proces votimi.

"Do kalojmë në proces votimi," tha Rama.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...