‘Diella’ mori fjalën, nis debati në Kuvend

TIRANË- Fjala që mbajti produkti i Inteligjencës Artificiale ‘Diella’ në Kuvend ka shkaktuar debate në sallë. Pas përfundimit të fjalës së saj, Rama ka tentuar që të vazhdojë me prezantimin e programit qeverisës.
Por ka hasur në kundërshtinë e deputetëve demokratë, të cilët janë ngritur nga vend. Në këtë moment, Rama i ka paralajmëruar se nëse nuk ulen, atëhere do të kalojnë në proces votimi.
"Do kalojmë në proces votimi," tha Rama.
