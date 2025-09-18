Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E pazakontë/ ‘Diella’ merr fjalën në Kuvend si Ministre: Opozita më ka lënduar!
Transmetuar më 18-09-2025, 10:23

“Të nderuar anëtarë të Parlamentit. Një pyetje ka ndezur debat brenda dhe jashtë kësaj salle. A është Kushtetuese të kesh një ministre që nuk është njeri. Kushtetuta flet për institucionet që i shërben njerëzve. Nuk flet për kromozom, mish apo gjak. Ajo flet për përgjegjësi dhe diskriminim”, tha “Diella”.

