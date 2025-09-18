Paolo Fox: Ja 3 shenjat më me fat dhe më pak me fat të ditës – 18 Shtator

Yjet sot sjellin energji të ndryshme për secilin prej nesh: disa shenja do të përjetojnë një ditë të mbushur me mundësi të reja, komunikim të qartë dhe rikthim të energjisë.
Ndërsa të tjera do të ndihen më të lodhura, të pasigurta apo të kufizuara nga ndikimet e planetëve.
Paolo Fox thekson se kjo është një ditë ku logjika dhe diplomacia do të bëjnë diferencën, por edhe ku guximi për të parë përpara do të shpërblehet.
🌟 Shenjat më me fat
♊ Binjakët
Sot Merkuri i favorizon fuqishëm: komunikimi është i qartë dhe i gjallë, mund të zgjidhësh mosmarrëveshje dhe të vësh rregull në marrëdhënie. Marrëdhëniet e reja forcohen, ndërsa lidhjet e vjetra marrin frymëmarrje. Në punë, gjen fjalët e duhura dhe ke një qartësi mendore që të ndihmon të marrësh vendime të mira. Një ditë e artë për të forcuar harmoni dhe për të hapur rrugë të reja.
♍ Virgjëresha
Sot je shumë i mbrojtur nga yjet, sidomos në dashuri: Venusi është gati të të japë energji dhe hapje emocionale. Mund të përjetosh një përmirësim të ndjeshëm në marrëdhëniet personale dhe të heqësh barrierat që të pengonin. Edhe në punë, lajmet që prisje mund të vijnë dhe do kesh mundësi të mbrosh idetë e tua me vendosmëri. Një ditë e mirë për të hedhur bazat e ndryshimeve pozitive.
♓ Peshqit
Pas një periudhe lodhjeje, sot Merkuri ndalon opozitën dhe ti rifiton energjinë. Është koha për të lënë pas tensionet dhe për të rikthyer motivimin, sidomos në punë. Shumë Peshq do ndihen më të vlerësuar dhe do kenë mundësi të marrin lajm të mirë financiar ose profesional. Në dashuri, është moment i mirë për të sqaruar dilema dhe për të kthyer qetësinë.
—
⚠️ Shenjat më pak me fat
♈ Dashi
Sot përballesh me çështje financiare dhe Merkurin kundër, që sjell vështirësi dhe lodhje. Duhet të jesh i kujdesshëm me shpenzimet, kontratat dhe vendimet praktike. Ndihesh sikur gjithçka kërkon më shumë mundim se zakonisht. Megjithatë, Venusi të mbron në dashuri, ndaj kërko mbështetje tek marrëdhëniet personale.
♏ Akrepi
Hëna nuk është në favorin tënd dhe kjo sjell konfuzion dhe tension të brendshëm. Mund të humbasësh durimin lehtë dhe të kesh prirje për të hyrë në debate të panevojshme. Është një ditë për të ruajtur profil të ulët, për të shmangur provokimet dhe për të fokusuar energjinë vetëm tek detyrat më të rëndësishme.
♒ Ujori
Dëshira jote për liri përplaset me një Hënë disonante që rrit lodhjen dhe hutimin. Reflektimet e tepërta mund të kthehen në pengesa, duke të lodhur emocionalisht dhe fizikisht. Sot është më mirë të mos e teprosh, të marrësh pushime dhe të mos futesh në konflikte. Për fat, nga nesër energjia e Merkurit të mbështet më shumë. /noa.al
Horoskopi i plotë Paolo Fox – E Enjte, 18 Shtator 2025 për të 12 shenjat
