Vritet punonjësi i Mjekëve pa Kufij në Gaza
Transmetuar më 18-09-2025, 09:03

Mjekët pa Kufij (MSF) kanë njoftuar vdekjen e kolegut të tyre Hussein Alnajjar, i plagosur në një sulm ajror izraelit pesë ditë më parë dhe i cili vdiq dje në Gaza. Sipas organizatës, burri, një infermier në klinikat Deir al-Balah dhe Khan Younis që nga janari i vitit 2024, u godit nga sulm pranë tendës së tij.

"Ky nuk është një aksident tragjik, por një tjetër demonstrim se nuk ka vend të sigurt në Gaza", thuhet në deklaratën e MSF, duke e quajtur Alnajjar kolegun e 13 palestinez të vrarë që nga fillimi i luftës.

MSF shprehu "zemërimin e saj që dhuna ushtarake vazhdon të vrasë kolegët tanë palestinezë" dhe bëri thirrje për "rivendosjen e menjëhershme të armëpushimit dhe mbrojtjen e civilëve".

Që nga fillimi i sulmit të Izraelit në Gaza, qindra personel mjekësor që punonin në Rrip janë vrarë, spitalet, klinikat dhe qendrat e ndihmës janë shkatërruar, dhe qasja në ilaçe dhe furnizime mjekësore është bllokuar.

