Nga Shqipëria në krye të karabinierëve italianë – historia e kapitenit që bën krenarë shqiptarët
Kapiteni shqiptar që drejton karabinierët në Itali: “Puna jonë nuk është vetëm krimi, por edhe parandalimi”
Një shqiptar ka arritur të bëhet drejtues i karabinierëve në qytetin Ivrea, Torino, duke u bërë shembull i integrimit dhe suksesit në një nga forcat më prestigjioze të Italisë.
Karabinierët, të krijuar që në vitin 1814, janë një trupë e veçantë policore me status ushtarak, pjesë e forcave të armatosura italiane. Ata merren jo vetëm me luftën ndaj krimit, por edhe me sigurinë publike, parandalimin e dhunës, hetimet kriminale dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Në një intervistë për Dritare TV, kapiteni shqiptar shpjegoi se detyra e tyre shkon përtej arrestimeve:
“Puna jonë përfshin parandalimin dhe luftimin e krimit. Ne shkojmë në shkolla për të folur për drogën, bullizmin dhe situatat e vështira. Organizojmë konferenca për nxënësit, të moshuarit dhe qytetarët, për t’i mbrojtur nga mashtrimet apo rreziqet e tjera. Komunikimi me njerëzit është pjesa më e rëndësishme e punës sonë.”
Ai tha se ndjehet krenar që si shqiptar në Itali përfaqëson ligjin, drejtësinë dhe shërbimin ndaj njerëzve, pa dallim kombësie.
Karabinierët, përveç rendit publik, angazhohen edhe në:
Hetime të krimeve të rënda dhe mafies,
Parandalim në shkolla dhe komunitete,
Ndihmë gjatë fatkeqësive natyrore,
Mbrojtjen e monumenteve dhe veprave të artit,
Misione ndërkombëtare të OKB-së dhe BE-së.
Historia e kapitenit shqiptar është një mesazh suksesi, integrimi dhe respekti për ligjin në një vend të huaj.
