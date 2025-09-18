Nga “Zabeli i Akaciave” tek armët e paligjshme – çfarë zbuloi “Syri i natës” në Peqin. Pesë në pranga, një në arrati në Peqin. Emrat

Peqin – Operacioni policor “Syri i natës” çon në pranga 5 shtetas, procedohet 1 dhe shpallet në kërkim 1 tjetër
Policia e Peqinit, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të DVP Elbasan dhe nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, ka finalizuar me sukses operacionin e koduar “Syri i natës”, pas një hetimi disa-javor me metoda proaktive.
Rezultatet kryesore të operacionit
U asgjësuan 112 bimë narkotike, të kultivuara në vendin e quajtur “Zabeli i Akaciave”, fshati Karinë.
U sekuestruan armë dhe municione, përfshirë:
1 armë zjarri tip kallashnikov,
2 pistoleta,
1 armë gjahu,
municion luftarak,
kapsolla detonatore me fitil zjarrpërcjellës,
thika dhe një targë automjeti.
Të arrestuarit në flagrancë
Qemal Kaseja 67 vjeç dhe Qazim Kaseja, 24 vjeç (babë e bir) banues në fshatin Karinë,
Erges Juba, 37 vjeç, banues në Peqin,
Altin Haskasa dhe Ali Haskasa 31 dhe Altin Haskasa 59 vjeç (babë e bir), banues në fshatin Garunjë e Vogël.
Të tjerë persona nën hetim
E. K., 32 vjeç – ndaj tij nisi procedimi penal,
A. J. – u shpall në kërkim.
Gjatë kontrolleve në banesat e tyre, përveç armëve dhe lëndëve të dyshuara narkotike, u gjetën dhe mjete të tjera të paligjshme që u sekuestruan si prova materiale.
Akuzat ligjore
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme në ngarkim të të arrestuarve dhe të proceduarve, për veprat penale:
“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”,
“Kultivimi i bimëve narkotike”,
“Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”,
“Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë”,
“Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.
Hetimi vijon
Policia bën me dije se puna hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale vijon, me qëllim kapjen e shtetasve në kërkim dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. /noa.al
