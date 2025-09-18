Operacion antidrogë në Peqin. 5 të arrestuar, 1 procedim dhe 1 në kërkim

Peqin, 18 shtator 2025 – Policia e Peqinit, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, finalizoi operacionin policor të koduar “Syri i natës”, pas një hetimi disa-javor me metoda proaktive.
Gjatë operacionit u goditën veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve dhe të armëmbajtjes pa leje. Si rezultat:
u asgjësuan 112 bimë narkotike, të kultivuara në vendin e quajtur “Zabeli i Akaciave”, në fshatin Karinë;
u sekuestruan 1 armë zjarri kallashnikov, 2 pistoleta, sasi municioni luftarak, 1 armë gjahu, kapsolla detonatore me fitil zjarrpërcjellës, thika dhe një targë automjeti.
Në kuadër të operacionit, u arrestuan në flagrancë 5 shtetas:
Qemal Kaseja, 67 vjeç, dhe Qazim Kaseja, 24 vjeç (babë e bir), banues në fshatin Karinë;
Erges Juba, 37 vjeç, banues në Peqin;
Altin Haskasa, 31 vjeç, dhe Ali Haskasa, 59 vjeç (babë e bir), banues në fshatin Garunjë e Vogël.
Gjithashtu, nisi procedimi penal për një 32-vjeçar, ndërsa u shpall në kërkim një tjetër shtetas.
Policia bën të ditur se vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Kultivimi i bimëve narkotike”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.
