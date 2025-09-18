Histori tronditëse nga Gaza. Vd’ekje, shkatërrim, lëngim

Gjueti e fantazmave. Udhëheqësi i fundit. "Qyteti i Gazës është një labirint tunelesh", thotë në Kan Radio një funksionar i Kiryas, fortifikimit të betonit që nga zemra e Tel Avivit koordinon të gjitha operacionet ushtarake: "Jemi të sigurt që Izz al-Din al-Haddad, udhëheqësi ushtarak, është ende atje poshtë. Do të na duhen 2-3 muaj për të kontrolluar qytetin dhe edhe më shumë për të kapur terroristët". "Për të zhdukur ushtarakisht Hamasin, mund të duhen vjet", shton shefi i shtabit, Eyal Zamir: mbrëmë në Al Jazeera u shfaq sërish edhe Ghazi Hamad, një nga gjashtë udhëheqësit që mendohej se ishte vrarë në sulmin në Katar. Dhe atëherë, sa do të duhet për të kapur Izz al-Din? Heshtje.
E quajnë "Fantazma", sepse është mjeshtër të zhduket në zbrazëtirat e qytetit të Gazës, mbretëria e tij. E ndjekin shtëpi për shtëpi. Për të, gjithmonë është diçka e njohur pak dhe tani edhe më pak: pas vrasjes së vëllezërve Sinwar, ai mori komandën ushtarake të Hamasit në Rripin verior, ku u mbajtën shumica e pengjeve. Një udhëheqës i ashpër: ndër më të vendosurit për të refuzuar ofertën e Donald Trump, dy miliardë dollarë për t’ia lënë gjithçka dhe për t’u larguar larg. "Pasuria jonë janë pengjet", është një nga maksimat e tij: në këto orë, besohet se ka urdhëruar Brigadat Qassam të lëvizin thesarët këtu e atje, edhe larg kryeqytetit, për të shmangur që të burgosurit e çmuar të dëmtohen. Dhe që vlera e tyre të bjerë.
Një bombë 200-kilogramëshe
Në Sderot është errësirë, përtej gjelbërimit të kodrës së vetme jashtë Gazës që u lejohet gazetarëve. Atje jetët shuhen me çdo shpërthim, me çdo kolonë tymi. Një pikë vëzhgimi dhe pa kthim. "Një minierë ari e pasurive të paluajtshme", fërkon duart ministri ultranacionalist Bezalel Smotrich: "Kjo luftë paguhet vetë. Demolimi është bërë, tani duhet vetëm të ndërtojmë". Viktimat totale kanë tejkaluar shifrën 65 mijë, thotë Hamas. Një fëmijë dhe nëna e tij mbërritën tashmë të vdekur në spitalin Shifa: po flinin dhe ndoshta nuk u vunë re për asgjë, kur një bombë 200 kg goditi pallatin e tyre. Një familje u shkatërrua në çadrën e një kampi të Muwasi: është pranë Zonës Humanitare që qeveria ka ngritur për të pritur milionin e atyre që u larguan nga qyteti i Gazës. Shpërthimet shkatërruan gjithashtu një sasi të madhe me mijëra objekte arkeologjike, rezultat i 25 viteve gërmimesh: midis tyre, mozaikët e një manastiri bizantin të shekullit të 4-të që Shkolla Biblike e Jerusalemit kishte arritur ta shpëtonte së fundmi. Forcat Mbrojtëse të Izraelit pretendojnë se Hamasi po e përdorte depon e statujave për qëllime inteligjence.
Dje në mëngjes, rrjetet telefonike dhe të internetit kolapsuan gjithashtu: një ndërprerje që izolon gjithnjë e më shumë pjesën më të izoluar të botës. Forcat Ajrore Izraelite sulmojnë katër herë në orë: në Jabaliya, Sheikh Radwan, Zeitun dhe lagjet më të populluara. "Kushte të papranueshme", i quan ato Papa Leo XIV : "Para Zotit të Plotfuqishëm, i cili urdhëroi ‘Nuk do të vrasësh’, çdo person ka një dinjitet të paprekshëm". Qarkullon një grafik i ushtarakëve, mbi parashikimet e kohëzgjatjes, dhe zonat bregdetare janë ende në gri: kjo do të thotë se nuk po merren parasysh.
Terroristët shtohen
Por si është e mundur që do të nevojiten kaq shumë kohë dhe kaq shumë të vdekur? Kabineti i sigurisë izraelit vlerëson se terroristët në kryeqytet, nga 2-3 mijë, po shtohen: kanë shfaqur "agjentë të rinj", rekrutuar për të sulmuar trupat me guerrilje të befasishme, eksplozivë të improvizuar, raketa kundërtank, zjarr snajperësh. Ron Ben Yishai, reporteri luftarak më i famshëm izraelit që në Liban zbuloi masakrat e Sabra e Shatila, komenton se "betejat nuk kanë arritur ende kulmin". Faza e manovrës intensive duhet të vijë, ndoshta brenda pak ditësh: atëherë, trupat do të hyjnë vërtet në qytet. Tanket, të vendosura deri tani në periferi, shërbejnë për të bindur popullsinë të evakuohet.
Banorët e Gazës po evakuohen "shumë ngadalë", i thonë ata Kirya-s, dhe 600,000 janë ende brenda: me urdhër të drejtpërdrejtë nga Kryeministri Bibi Netanyahu, një zëdhënës ushtarak arab njofton se Rruga Salah a-Din – një rrugë shumë e rrezikshme deri më tani, për shkak të bombardimeve të rregullta – do të jetë e hapur për trafik deri të premten në mesditë, për të lehtësuar eksodin drejt jugut. "Ne duam ta ndajmë popullsinë", shpjegon Netanyahu, "nga terroristët që duam të sulmojmë". Megjithatë, vlerësohet se të paktën 100,000 palestinezë nuk do të largohen fare, "dhe kjo do ta bëjë operacionin edhe më të vështirë". Refuzimi për t’u bindur, ngazëllon Hamasi. Apo ndoshta thjesht dëshpërim: 15,000 njerëz të zhvendosur janë kthyer në qytet. Mendonin se kishin lënë pas ferrin, por nuk kishin parë pjesën tjetër./Corriere della sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd