Mbrëmje magjike në Champions/ Bayern i tregon forcën Chelsea-t, një gol nderon Liverpool, fitojnë Inter e PSG

Mbrëmje magjike në Champions League, me ndeshjet e të mërkurës që prodhuan rezultate interesante. Bayern fiton 3-1 ndaj Chelseat. Autogoli i Chalobah dhe goli i Kane i dhuruan avantazhin e dyfishtë bavarezëve, ndërsa te Blutë e Londrës reagoi Palmer. Goli i dytë i Kane i dha qetësinë e duhur Bayernit, me ekipin e Kompany që doli me 3 pikë nga kjo ndeshje. Palmer futi në lojë Chelsean por gëzimi zgjati pak, pasi goli u anulua.
Liverpool thyen 3-2 Atletico Madrid. Golat e shpejtë të Robertson dhe Salah gjetën përgjigjen e Llorentes, i cili realizoi dopietë. Van Dijk nderoi The Reds, me gol në fund.
Në sfidat e tjera, Inter mundi 0-2 ndaj Ajax, sakaq PSG-Atalanta përfundoi 4-0në favor të kampionëve.
