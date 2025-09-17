Përplasen 6 automjete/ Aksident në seri pranë kufirit Kosovë- Shqipëri

KOSOVË- Një aksident zingjir ka ndodhur në hyrje të autostradës “Ibrahim Rugova” pranë kufirit Kosovë- Shqipëri.
Aksidenti ka ndodhur si pasojë e përplasjes së një automjeti të vogël me një kamionçinë. Kjo ka shkaktuar më tej edhe përplasjen e katër mjeteve të tjera njëkohësisht.
Nuk raportohet për persona të lënduar apo në gjendje të rëndë shëndetësore, por ka dëme të konsiderueshme materiale dhe dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia e lartë me të cilën po drejtohej automjeti që përplasi kamioçinën. Ndërkohë autoritetet përkatëse kanë mbërritur në vendin e ngjarjes për të menaxhuar trafikun e shkaktuar ndërkohë që po kryejnë edhe hetimet e nevojshme.
