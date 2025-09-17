Gara për kreun e ri të SPAK, ja kush janë emrat e prokurorëve më potencialë që mund të pasojnë Altin Dumanin

Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka çelur sot garën për kreun e ri të SPAK, ku kandidatët që duan të marrin pjesë, kanë 3 javë afat për dorëzimin e dokumentacioneve.
Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha ka bërë publike disa nga emrat potencialë që lakohen nga kolegët e tyre, të cilët mund të hyjnë në garë për të drejtuar SPAK, pas përfundimit të mandatit të kreut aktual, Altin Dumani.
Sipas saj, janë 20 emra prokurorësh, por vetëm 18 prej tyre mund të futen në garë, pasi Arben Kraja dhe Altin Dumani nuk u lejohet më të konkurrojnë pasi e kanë mbajtur më parë këtë detyrë.
Disa nga emrat më potencialë që mund t’i futen kësaj gare, janë Klodian Braho, Adnan Xholi, Vladimir Mara, Elvin Gogaj, Anita Jella, Doloreza Musabelliu apo Sotir Kllapi.
Këta emra nuk janë të konfirmuar ende, por janë ata që përfliten nga kolegët e tyre si më potencialët.
Por kush është profili i këtyre prokurorëve?
Klodian Braho, njihet si prokuror karriere dhe me rekorde shumë të mira në hetimin e çështjeve kundër korrupsionit, në nivele të larta apo dhe sistemit të drejtësisë.
Adnan Xholi, gjithashtu me rekorde pozitive në hetimin e narkotrafikut, hetime brenda vendit si dhe me taskforca gjermane dhe franceze.
Vladimir Mara, me rekorde pozitive në lidhje me disa hetime të bujshme, në bashkëpunim me antimafien italiane.
Elvin Gogaj, po ashtu njihet për rekorde pozitive sa i përket hetimit të tenderave dhe të hetimit të zyrtarëve dhe në nivel të pushtetit lokal.
Anita Jella, prokurore me rekorde pozitive në fushën e tenderave.
Doloreza Musabelliu, prokurorie që njihet për hetimin e disa çështjeve të bujshme. Ajo vazhdon të jetë në mbrojtje nga shteti jo vetëm sepse hetoi grupin ‘Haxhiu’, por doli në dosje ku emri i saj përflitej që të dëmtohej nga anëtarët e grupit.
Sotir Kllapi, me rekorde në fushën e korrupsionit dhe sidomos ndaj pushtetit lokal, më i fundit ishte Vangjush Dako, e gjithashtu ka në hetim dosjen e Ilir Metës.
