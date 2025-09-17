Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kryebashkiaku u bë ministër, caktohet kryetari i ri i bashkisë Cërrik
Transmetuar më 17-09-2025, 14:39

CËRRIK- Këshilli Bashkiak i Cërrikut ka zgjedhur sot kryebashkiakun e komanduar. Kjo pas kryebashkiaku i zgjedhur Andis Salla është bërë Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nga kryeministri Edi Rama.

Ndërkohë që nga mbledhja e Këshillit Bashkiak u vendos që kryetar i komanduar i Cërrikut të bëhet Florenc Doko. Doko ka mbajtur poste të tjera në bashki dhe institucione të tjera në Cërrik.

