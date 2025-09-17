Familjarët gjejnë të pajetë trupin e 40-vjeçarit afër banesës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Trush në Shkodër.
Trupi i një 40-vjeçari është gjetur pa shenja jete afër banesës së tij nga të afërmit. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Trush.
Nga hetimet paraprake dyshohet se viktima është vetëvarur në kushtet e një depresioni, por pritet ekspertimi mjeko-ligjor për të përcaktuar dinamikën dhe shkakun.
“U referuan materialet në Prokurori për vlerësim, pasi dje, në fshatin Trush, është gjetur nga familjarët e tij, pa shenja jete, afër banesës së tij, shtetasi E. P., 40 vjeç, i cili dyshohet se është vetëvarur”, tha policia vendore.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme.
