Kallas: BE do të vendosë tarifa për mallrat izraelite

BRUKSEL- Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas konfirmoi se Komisioni Evropian po propozon të rivendosë taksat mbi mallrat izraelite në përgjigje të luftës në Gaza dhe shkeljeve të vazhdueshme në Bregun Perëndimor.
Kallas konfirmoi strategjinë për të pezulluar dispozitat tregtare brenda Marrëveshjes së Asociimit Izrael-BE. Ajo deklaroi se tregtia midis BE-së dhe Izraelit ishte 42.6 miliardë euro në vitin 2024, dhe trajtimi preferencial është rreth 37% e kësaj shume.
"Pra, është një shumë e konsiderueshme, dhe kur bëhet fjalë për trajtimin preferencial, atëherë 37% e asaj tregtie ka vërtet trajtim preferencial," tha Kallas për Euronews.
Komisioni pritet të bjerë dakord zyrtarisht me propozimet të mërkurën. Çështja duhet të miratohet nga një shumicë e kualifikuar e shteteve anëtare, që do të thotë se të paktën një nga vendet më të mëdha. Pra, Gjermania ose Italia do të duhet ta mbështesë ofertën nëse do të ketë sukses. Kallas tha se nëse vendet që bllokojnë përparimin e masave nuk pajtohen me planin në tryezë, ajo duhet të dalë me alternativa, veçanërisht nëse ato pranojnë se situata në terren në Gaza është e pambështetshme
