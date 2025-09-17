Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Skemat piramidale online, flet nëna e një prej të arrestuarve: Ia dhashë vetë lekët djalit. I thashë, luaj të keshë ndonjë lek për vete!
Transmetuar më 17-09-2025, 12:33

Gjashtë persona të cilët kanë akuzuar për mashtrim përmes platformës ‘XUEX’ kanë dalë ditën e sotme para Gjykatës së Fierit, për tu njohur me masën e sigurisë.

Arbër Çela, Emanuel Taullau, Flavio Mukaj, Marius Kodra, Brunilda Todi, dhe Brunilda Ndini, akuzohen se kanë patur rol kyç në funksionimin e kësaj skeme mashtruese dhe mbi ta rëndojnë veprat penale “Skema mashtruese piramidale” dhe “Mashtrim Kompjuterik”

Nëna dhe tezja e njërit prej të arrestuarve, Emanuel Taullau, kanë folur për Report Tv, ku kanë mohuar akuzat ndaj të afërmit të tyre dhe pretendojnë se kanë qenë të painformuar.

Madje nëna e Emanuel Taullaut, deklaron se i ka dhënë vetë paratë djalit të saj për të investuar në ‘XUEX’, pasi donte që i biri të kishte para rezervë. Ndërsa tezja deklaron se nipi i saj punonte kamerier.

Biseda:

Vetë ke tentuar?

Tezja e Emanuel Taullaut: Jo nuk dimë asgjë. U habitëm! Ne nuk dimë asgjë.

Djali rrinte shumë në këto platforma?

Tezja e Emanuel Taullaut: Jo nuk rrinte, punonte, ishte kamarier! Nuk dimë asgjë

Keni marrë vetë avokat apo e ka caktuar gjykata?

Tezja e Emanuel Taullaut: E kemi marrë vetë

Shumë njerëz mendojnë se të luajnë në rrjetet sociale është normale, a e dinit ju që është vepër penale?

Tezja e Emanuel Taullaut: Jo. Dikush duhet që t’i paralajmëronte. Nuk e dimë

Nëna e Emanuel Taullaut: Pse u arrestua çuni im? Nuk kishte koka më të mëdha aty? Drejtore ekonomiste, të gjitha e dinë!

Sa kohë kishte djali juaj që luante?

Nëna e Emanuel Taullaut: Moj unë ia dhashë lekët. I thash luaj të kesh ndonjë lek për vete.

Sa kohë kishte?

Nëna e Emanuel Taullaut: Kishte dy-tre muaj

Sa lekë i kishit dhënë?

Nëna e Emanuel Taullaut: Një milion

A e morët fitimin?

Nëna e Emanuel Taullaut: Jo asgjë. Vetëm të më vij çuni

Si u bindët për të investuar?

Nëna e Emanuel Taullaut: Nuk e dinim se ishte e gabuar! Këto kanë luajtur të gjithë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...