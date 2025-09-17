Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Deklarata e fortë e Rubin në Hagë: Thaçi pati presion të madh nga Albright për të firmosur marrëveshjen e Rambujesë
Transmetuar më 17-09-2025, 11:53

Ish-ndihmës sekretari amerikan i Shtetit, James Rubin, vijon dëshminë e tij për të tretën ditë në Gjykatën Speciale në Hagë, i thirrur nga mbrojtja e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Gjatë seancës, Rubin u pyet nëse kishte dijeni për ndonjë kërcënim të mundshëm të bërë nga Thaçi ndaj dy anëtarëve të delegacionit kosovar në Rambuje, që nuk ishin pjesë e UÇK-së.

Ai deklaroi se nuk kishte informacion për ndonjë kërcënim fizik.

“Nuk kam qenë në dijeni për ndonjë kërcënim fizik nga ana e Thaçit. Por duhet ta dallojmë presionin fizik nga ai moral apo ideologjik,” theksoi Rubin.

Ai shtoi se, në fakt, ishte vetë Thaçi që ishte vendosur nën presion të madh diplomatik nga Sekretarja amerikane e Shtetit, Madeleine Albright, për të firmosur marrëveshjen e Rambujesë.

“Sekretarja Albright e ka kërcënuar Thaçin në mënyrë të drejtpërdrejtë, duke i thënë se, nëse nuk nënshkruan dhe i lë njerëzit të pambrojtur nga serbët, pasojat do të jenë të rënda. Kam dëgjuar gjithashtu se edhe Adem Demaçi është përballur me kërcënime të ngjashme”, tha Rubin në dëshminë e tij.

