Forcat izraelite bombardojnë Spitalin e Fëmijëve Al-Rantisi. 106 palestinezë të vrarë, 400 mijë të larguar

Gaza-Forcat izraelite bombarduan Spitalin e Fëmijëve Al-Rantisi në qytetin e Gazës gjatë natës, duke detyruar 40 pacientë të largoheshin.
Zyra e shtypit e qeverisë së Hamasit në Rrip raportoi sulmin, duke vënë në dukje se kompleksi në lagjen Nasser u shënjestrua tre herë, me sulme që ndodhën brenda pak minutash nga njëri-tjetri.
"Ky krim riafirmon politikën sistematike të pushtimit izraelit për bllokimin e sistemit të kujdesit shëndetësor", thuhet në deklaratë.
Spitali Rantisi është spitali i vetëm i specializuar në Rripin e Gazës dhe ofron onkologji, dializë dhe specialitete të tjera si sëmundjet e frymëmarrjes dhe të tretjes.
Spitali strehon 80 pacientë, përveç katër njësive të kujdesit intensiv pediatrik dhe tetë njësive të kujdesit intensiv neonatal.
Të paktën 106 palestinezë të vrarë nga sulmet izraelite në orët e fundit, 91 prej tyre në qytetin e Gazës! IDF: 400 mijë janë evakuuar
Të paktën 106 persona u vranë një ditë më parë në bastisjet izraelite në Rripin e Gazës, nga të cilët 91 u vranë në ditën e parë të pushtimit tokësor të qytetit të Gazës.
Sipas ushtrisë izraelite, deri më tani janë evakuuar nga qyteti rreth 400 mijë palestinezë, duke vënë në dukje se afërsisht 1 milionë jetonin aty para se të fillonin ofensivën më të madhe në zonë. Dje, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se rreth 40 përqind e banorëve të qytetit ishin larguar.
Ndërkohë, IDF-ja ka njoftuar hapjen e një kalimi të ri të përkohshëm që do t’u lejojë banorëve të largohen. Kalimi në rrugën Salah al-Din në qendër të rajonit, me drejtim drejt jugut, do të mbetet i hapur nga mesdita e sotme deri në mesditën e së premtes, tha zëdhënësi i IDF-së, Avichay Adraee, në një postim në arabisht në X.
