‘Stuhi’ golash në pjesën e dytë mes Juventus dhe Dortmundit! Debuton Zhegrova

TORINO – Dueli mes Juventusit dhe Dortmundit për raundin e parë të fazës së ligës në Champions League dhuroi emocione të forta deri në limite, me skuadrat që ndanë nga një pikë pas barazimit spektakolar 4-4. Për "Zonjën e Vjetër" debutoi edhe Edon Zhegrova që shijoi dy gola për të tijtë në fushë.
Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll pa gola, me bardhezinjtë më kërkues. Megjithatë fraksioni i dytë pa tetë gola, ndërsa ‘valsi’ nisi në minutën e 52 me Adeyemin nga jashtë zone, që i dha epërsinë Dortmundit. 11 minuta më vonë ishte Kenan Yildiz me një kryevepër ‘all-Del Piero’ që vendosi ekuilibrat, para se Nmecha disa sekonda më vonë të rikthente epërsinë te verdhezinjtë nga Gjermania për herë të dytë.
Vetëm pas dy minutash Vlahovic u përgjigj me barazimin 2-2, ndërsa Dortmundi riktheu epërsinë për herë të tretë me golin e Couto. Gjermanët do fitonin më pas një penallti dhe nga 11 metra largësi Bensebaini nuk do gabonte, duke i dërguar shifrat në 2-4.
Në këtë moment në fushë trajneri Tudor hodhi Edon Zhegrovën në vend të Kenan Yildiz (minuta 87-të), duke bërë që sulmuesi i Kosovës të debutonte me ekipin e ri para tifozëve të tij, ndërsa rikthehej në fushë pas një dëmtimi të gjatë prej nëntë muajsh.
Kur u duk se ndeshja do mbyllej në favor të miqve, Juventusi tregoi se nuk vdes kurrë dhe shënoi me Vlahovic dhe Kelly në minutat 90+4 dhe 90+6. Fantastik serbi Vlahovic me dy gola dhe një asist, me vetëm 32 minuta në fushë.
Në fund ndeshja përfundoi 4-4 mes spektaklit, por trajneri Igor Tudor duket se ka punë në prapavijë, pasi ‘Zonja e Vjetër’ në dy ndeshjet e fundit ka pësuar shtatë gola (fitoi 4-3 në fundjavë kundër Interit në Serie A me përmbysje).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd