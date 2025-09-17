Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Hyjnë në fuqi rregullat e reja të transfertave bankare! Asnjë tarifë deri në 40 mijë lekë
Transmetuar më 17-09-2025, 07:48

Që nga kjo javë, kanë hyrë në fuqi rregullat e reja të Bankës së Shqipërisë, që sjellin ulje të ndjeshme të komisioneve për transfertat kombëtare, si në Lekë, ashtu edhe në Euro.

Ja çfarë ndryshon konkretisht:

🔹 Transfertat në Lekë

Pa komision për transfertat deri në 40,000 lekë, nëse bëhen elektronikisht (më parë ishte 20,000 lekë).

Transferta deri në 1 milion lekë: Komisioni maksimal 100 lekë (ose 50 lekë në e-banking).

1 – 5 milionë lekë: Komisioni maksimal 500 lekë (ose 250 lekë elektronikisht).

5 – 10 milionë lekë: Maksimumi 1,000 lekë.

10 – 15 milionë lekë: Maksimumi 1,400 lekë.

E-banking vazhdon të ketë komisione të përgjysmuara krahasuar me transfertat në degë.

🔹 Transfertat në Euro

Komisioni më i lartë i lejuar për transfertat deri në 150,000 euro është 0.02% e vlerës (më parë ishte 0.2%).

Në e-banking, ky komision ulët në 0.01%, por nuk mund të jetë më pak se 2 euro.

Komisioni maksimal, pavarësisht shumës:

50 euro në degë

25 euro në e-banking

⚡ Transferta më të shpejta

Të gjitha transfertat duhet të finalizohen brenda së njëjtës ditë pune, edhe mes bankave të ndryshme (më parë: 1 ditë pune afat).

🎯 Qëllimi?

Të ulen kostot, të nxiset përdorimi i shërbimeve elektronike dhe të rritet efikasiteti i pagesave në tregun shqiptar.

