Hyjnë në fuqi rregullat e reja të transfertave bankare! Asnjë tarifë deri në 40 mijë lekë

Që nga kjo javë, kanë hyrë në fuqi rregullat e reja të Bankës së Shqipërisë, që sjellin ulje të ndjeshme të komisioneve për transfertat kombëtare, si në Lekë, ashtu edhe në Euro.
Ja çfarë ndryshon konkretisht:
🔹 Transfertat në Lekë
Pa komision për transfertat deri në 40,000 lekë, nëse bëhen elektronikisht (më parë ishte 20,000 lekë).
Transferta deri në 1 milion lekë: Komisioni maksimal 100 lekë (ose 50 lekë në e-banking).
1 – 5 milionë lekë: Komisioni maksimal 500 lekë (ose 250 lekë elektronikisht).
5 – 10 milionë lekë: Maksimumi 1,000 lekë.
10 – 15 milionë lekë: Maksimumi 1,400 lekë.
E-banking vazhdon të ketë komisione të përgjysmuara krahasuar me transfertat në degë.
🔹 Transfertat në Euro
Komisioni më i lartë i lejuar për transfertat deri në 150,000 euro është 0.02% e vlerës (më parë ishte 0.2%).
Në e-banking, ky komision ulët në 0.01%, por nuk mund të jetë më pak se 2 euro.
Komisioni maksimal, pavarësisht shumës:
50 euro në degë
25 euro në e-banking
⚡ Transferta më të shpejta
Të gjitha transfertat duhet të finalizohen brenda së njëjtës ditë pune, edhe mes bankave të ndryshme (më parë: 1 ditë pune afat).
🎯 Qëllimi?
Të ulen kostot, të nxiset përdorimi i shërbimeve elektronike dhe të rritet efikasiteti i pagesave në tregun shqiptar.
