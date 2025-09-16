Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë zgjedh dy Mitropolitë e rinj për Gjirokastrën dhe Korçën
Transmetuar më 16-09-2025, 22:56

Sinodi i Hirshëm i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, i drejtuar nga Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Joani, u mblodh sot në selinë e Qendrës Sinodike në Kryepiskopatën e Tiranës, ku zhvilloi një seancë për përzgjedhjen e udhëheqësve të rinj shpirtërorë të dy Mitropolive.

Pas një procesi unanim votimi, Sinodi zgjodhi si Mitropolit të ri të Gjirokastrës Hirësinë e Tij, Nathanaili, i cili deri tani ka shërbyer si Mitropolit i Amantias. Ceremonia e fronëzimit të tij do të zhvillohet më 20 shtator 2025, ora 11:00, në Kishën Katedrale të Ngjalljes së Krishtit, në Gjirokastër.

Ndërkohë, Mitropoliti i ri i Korçës u zgjodh po ashtu me vota të plota Hirësia e Tij, Anastasi, deri më tani Episkop i Krujës. Mësohet se fronëzimi i tij do të mbahet më 27 shtator 2025, ora 11:00, në Kishën Katedrale të Ngjalljes së Krishtit, në Korçë.

