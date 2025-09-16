Champions, dy fitore befasuese në transfertë

Arsenali e ka nisur me këmbën e mbarë këtë sezon në Champions, teksa në ndeshjen e parë triumfoi 0-2 ndaj Athletico Bilbao.
Vendasit në “Estadio San Mamés” rezistuan vetëm në pjesën e parë, e cila ishte mjaft interesante.
Martinelli nderoi londinezët në të 72-tën, pas një super kontrolli të topit, avancoi tutje dhe me një goditje tokazi mposhti portierin. Trossard, pak minuta nga fundi, “vulosi” një herë e mirë sfidën.
Në ndeshjen tjetër, belgët e Royale Union SG befasoi PSV, duke e mundur 0-3 brenda në Holandë.
