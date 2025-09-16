Prokurori do kërkojë dënim me vdekje për vrasësin e Charlie Kirk

Tyler Robinson përballet me dënimin me vdekje pas ngritjes së akuzave për vrasjen e Charlie Kirk.
Robinson, një student 22-vjeçar, akuzohet se qëlloi aktivistin konservatorin ndërsa ai fliste në një kampus kolegji në Utah.
Duke njoftuar akuzat kundër Robinson, Jeff Gray, prokurori i qarkut të Utah, tha: "Po paraqes një njoftim për qëllimin për të kërkuar dënimin me vdekje. Nuk e marr këtë vendim lehtë, dhe është marrë në mënyrë të pavarur si prokuror i qarkut bazuar vetëm në rrethanat dhe natyrën e krimit."
Gray tha se ADN-ja në përputhje me Robinson u gjet në këmbëzën e një pushke të gjetur pranë vendit të krimit.
Ai tha se Robinson "fshehu armën, hodhi rrobat që mbante kur qëlloi me pushkë dhe i tha shokut të tij të dhomës të fshinte mesazhet inkriminuese".
Prokurori ka zbuluar edhe mesazhet e Robinson me të dashurin e tij transgjinor, kur i rrëfeu se ishte ai autori i vrasjes së Kirk. Kur ai e pyeti se përse e kishte bërë, ai tha ndër të tjera: "E teproi me urrejtjen. Kishte shumë ligësi te ai. Po përhapte shumë urrejtje". Kështu iu përgjigj edhe prindërve të tij, Robinson, kur e pyetën për krimin, para se ta bindnin që të dorëzohej.
