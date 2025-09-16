Gjendet pa shenja jete turisti në Valbonë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-09-2025, 19:02
Një turist që po kalonte shtegun mes Thethit dhe Valbonës është aksidentuar rëndë duke rënë në një humnerë në zonën e Qafës së Valbonës.
Miqtë e tij njoftuan menjëherë policinë, e cila së bashku me ekipet e kërkim-shpëtimit, infermierë dhe helikopter, u nisën drejt vendit të ngjarjes.
Sipas raportimeve, turisti nuk është gjetur me shenja jete.
