Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Partia e Lirisë formon grup parlamentar, i bashkohen tre deputetë të PD-së (EMRAT)
Transmetuar më 16-09-2025, 18:31

Partia e Lirisë do të ketë grupin e saj parlamentar i përbërë nga shtatë deputetë. Sipas marrëveshjes me Partinë Demokratike, grupit të deputetëve të Partisë së Lisë Tedi Blushi, Edmond Haxhinasto, Brunilda Haxhiu dhe Erisa Xhixho, i janë shtuar dhe 3 deputetë nga grupi parlamentar demokrat.

Ina Zhupa, Ledina Alolli dhe Klodiana Çapja do të jenë pjesë e grupit të "PL" ku kryetar do të jetë Tedi Blushi dhe zv/kryetar Edmond Haxhinasto. Ndërsa deputetja Erisa Xhixho do të jetë zëdhënëse e grupit.

Grupi parlamentar i Partisë së Lirisë:

Tedi Blushi – Kryetar

Edmond Haxhinasto – Zv/Kryetar

Erisa Xhixho – Zedhenese

Brunilda Haxhiu – Sekretare

Ina Zhupa

Ledina Alolli

Klodiana Çapja

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...