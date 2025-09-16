Partia e Lirisë formon grup parlamentar, i bashkohen tre deputetë të PD-së (EMRAT)

Partia e Lirisë do të ketë grupin e saj parlamentar i përbërë nga shtatë deputetë. Sipas marrëveshjes me Partinë Demokratike, grupit të deputetëve të Partisë së Lisë Tedi Blushi, Edmond Haxhinasto, Brunilda Haxhiu dhe Erisa Xhixho, i janë shtuar dhe 3 deputetë nga grupi parlamentar demokrat.
Ina Zhupa, Ledina Alolli dhe Klodiana Çapja do të jenë pjesë e grupit të "PL" ku kryetar do të jetë Tedi Blushi dhe zv/kryetar Edmond Haxhinasto. Ndërsa deputetja Erisa Xhixho do të jetë zëdhënëse e grupit.
Grupi parlamentar i Partisë së Lirisë:
Tedi Blushi – Kryetar
Edmond Haxhinasto – Zv/Kryetar
Erisa Xhixho – Zedhenese
Brunilda Haxhiu – Sekretare
Ina Zhupa
Ledina Alolli
Klodiana Çapja
