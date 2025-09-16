Me maska dhe me armë grabitën xhiron ditore në një karburant në Librazhd, arrestohen dy të rinj në Elbasa

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Librazhd dhe Forcën e Posaçme “Shqiponja”, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Hijet”, duke bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në kohë rekord të dy shtetasve të dyshuar për një vjedhje me dhunë të ndodhur në një karburant në Librazhd.
Ngjarja ndodhi mbrëmjen e datës 15 shtator 2025, rreth orës 23:00, kur dy persona të maskuar, nën kërcënimin e një sendi të ngjashëm me armë zjarri, grabitën xhiron ditore të një karburanti në hyrje të qytetit të Librazhdit. Autorët u larguan menjëherë nga vendngjarja me një automjet me targa të mbuluara.
Falë reagimit të shpejtë dhe veprimeve të koordinuara të strukturave hetimore dhe operacionale të Policisë, pak minuta pas krimit u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i autorëve të dyshuar: shtetasit D. I., 23 vjeç, dhe D. S., 19 vjeç, të dy banues në Elbasan.
Gjatë operacionit u sekuestruan si prova materiale:
sendi i përdorur për kërcënim (i ngjashëm me armë zjarri),
maskat dhe veshjet e përdorura gjatë grabitjes,
automjeti me targa të mbuluara,
shuma e vjedhur e parave,
si dhe celularët në përdorim nga autorët.
Hetimet paraprake tregojnë se pas kryerjes së grabitjes, autorët kanë tentuar të fshehin gjurmët duke hedhur sendet e përdorura në një zonë me shkurre në fshatin Mirakë, ku më pas u gjetën dhe u sekuestruan nga Policia.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, ku ndaj të arrestuarve rëndojnë akuzat për veprat penale “Vjedhje me armë”, kryer në bashkëpunim, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Policia e Shtetit garanton qytetarët për angazhimin maksimal në parandalimin dhe goditjen e çdo paligjshmërie, si dhe fton ata të denoncojnë çdo rast të ngjashëm në numrin 112 apo në Komisariatin më të afërt.
DVP Elbasan/ Finalizohet operacioni policor i koduar “Hijet”
Të maskuar dhe nën kërcënimin e një sendi të ngjashëm me armë zjarri, vodhën me dhunë lekët e xhiros ditore në një karburant, por falë reagimit të menjëhershëm të strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Librazhd, u identifikuan, kapën dhe u arrestuan menjëherë pas krimit, dy autorët e dyshuar.
Sekuestrohen sendi që u përdor për kanosje, maskat dhe veshje të tjera të përdorura gjatë krimit, paratë e vjedhura, automjeti me targa të mbuluara që përdorën dy shtetasit, si dhe celularët në përdorim nga këta shtetas.
Menjëherë pas njoftimit të marrë për vjedhjen me dhunë të ndodhur në një karburant në Librazhd, nga Seksioni për Hetimin e Krimeve ndaj Pasurisë, në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Krimeve të Rënda, Komisariatin e Policisë Librazhd dhe Forcën e Posaçme “Shqiponja”, si rezultat i administrimit të shpejtë të informacionit të siguruar në rrugë operative dhe koordinimit në kohë reale të shërbimeve, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar “Hijet”.
Në kuadër të operacionit, pak minuta pas ngjarjes, u bë e mundur identifikimi, kapja dhe vënia në pranga e dy autorëve të dyshuar: shtetasit D. I., 23 vjeç, dhe D. S., 19 vjeç, të dy banues në Elbasan.
Nga veprimet hetimore dyshohet se më datë 15.09.2025, rreth orës 23:00, shtetasit D. S. dhe D. I., të cilët qarkullonin me një automjet me targa të mbuluara, kanë shkuar në karburantin në hyrje të Librazhdit. Të maskuar dhe me një send të ngjashëm me armë zjarri pistoletë, ata kanë kanosur punonjësin e subjektit, i kanë marrë xhiron ditore dhe janë larguar me shpejtësi.
Pasi janë larguar nga vendngjarja, për të fshehur autorësinë, kanë hedhur në shkurret e fshatit Mirakë sendin e përdorur për kanosje, maskat dhe veshjet e tyre.
Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kanë bërë të mundur gjetjen e këtyre sendeve, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me lekët e vjedhura, celularët dhe automjetin e shtetasve të arrestuar.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprat penale “Vjedhje me armë”, kryer në bashkëpunim, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd