Berisha në parlament: ‘Ky është provokacion i ulët, po shkelmoni Kushtetutën dhe vullnetin e shqiptarëve’

Tiranë, 16 shtator 2025
Ish-kryeministri Sali Berisha ka mbajtur një fjalim të ashpër në seancën e sotme parlamentare, duke akuzuar mazhorancën për shkelje flagrante të rendit kushtetues dhe përjashtim të opozitës nga proceset parlamentare. Ai e cilësoi vendimin e mazhorancës si “një provokacion të ulët” dhe një “puç ndaj Kushtetutës”.
“Të fillosh detyrën duke shkelmuar Kushtetutën, duke përjashtuar të gjitha hapësirat që ajo përcakton, tregon se nuk je gjë tjetër veçse një sekretar i mjeruar i kreut të organizatës kriminale që quhet Edi Rama,” – deklaroi Berisha.
Në vijim të fjalës së tij, ai theksoi se veprimet e mazhorancës përbëjnë një sulm të drejtpërdrejtë ndaj rendit demokratik dhe një përçmim të vullnetit qytetar.
“Shkelmimi i Kushtetutës është shkelmim i vullnetit të qytetarëve shqiptarë, është një puç ndaj librit të shtetit, vetëm sepse doni të lani duart si Ponç Pilati pas krimit që kryeni,” – vijoi ai.
Berisha vuri në pikëpyetje njohuritë kushtetuese të mazhorancës dhe rolin e këshilltarëve ligjorë të saj, duke theksuar rëndësinë e respektimit të Kushtetutës dhe rregullores së Kuvendit si bazë e funksionimit institucional.
“Rregullorja e parlamentit është Kushtetuta e tij. Ajo është ligji më i rëndësishëm pas Kushtetutës dhe duhet të zbatohet. Çfarë e keni ju Kushtetutën, statutin e partisë suaj të krimit?” – u shpreh ai.
Në përfundim, Berisha kërkoi që të mblidhen këshillat ligjore dhe të zbatohet Kushtetuta, duke e cilësuar situatën aktuale si një akt të turpshëm dhe antikushtetues që cënon rëndë demokracinë dhe përfaqësimin parlamentar.
