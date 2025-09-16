Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në autostradën Fier-Lushnje. Tre persona në spital
Transmetuar më 16-09-2025, 13:09

Mesditën e sotme, në autostradën Fier-Lushnje, në zonën e njohur si “Kryqëzimi i Vajkanit”, dy automjete u përplasën mes tyre, duke shkaktuar lëndime tek tre persona.

Të lënduarit u transportuan menjëherë në Spitalin Rajonal Fier për ndihmë mjekësore.

Në vendngjarje ndodhet Policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, si dhe për disiplinimin e trafikut në zonë.

