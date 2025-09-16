Aksident në autostradën Fier-Lushnje. Tre persona në spital

Mesditën e sotme, në autostradën Fier-Lushnje, në zonën e njohur si “Kryqëzimi i Vajkanit”, dy automjete u përplasën mes tyre, duke shkaktuar lëndime tek tre persona.
Të lënduarit u transportuan menjëherë në Spitalin Rajonal Fier për ndihmë mjekësore.
Në vendngjarje ndodhet Policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, si dhe për disiplinimin e trafikut në zonë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd