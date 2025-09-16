22-vjeçari rrëfen arsyen pse vrau Charlie Kirk

Tyler Robinson, 22 vjeçari i dyshuar për vrasjen e komentatorit konservator Charlie Kirk, ka pranuar motivin e krimit në një shkëmbim mesazhesh, sipas të cilit veprimi ishte nxitur nga urrejtja. “Disa lloje urrejtjesh nuk mund të negociohen,” ka deklaruar drejtori i FBI-së, Kash Patel, duke bërë publike këtë informacion gjatë një seance të tensionuar në Senat.
Sipas Patel, Robinson kishte diskutuar paraprakisht mundësinë e vrasjes së Kirk dhe e kishte konfirmuar më vonë me mesazhe të shkruara.
“Kishte tekst mesazhe që tregonin qartë se ai kishte ndërmend ta vriste Charlie Kirk dhe se do ta bënte,” tha drejtori i FBI-së në një intervistë për Fox News.
Hetimi i kryer nga FBI përfshiu intervista të shumta dhe prova forenzike, ku ADN-ja e Robinson u gjet e përputhur me peshqirin e përdorur për mbështjelljen e armës së krimit. Sipas Patel, 22-vjeçari “në thelb e pranoi vrasjen gjatë marrjes në pyetje.”
Arrestimi i Robinson u realizua vetëm 44 orë pas ngjarjes, pasi babai i tij e dorëzoi vetë në polici, çka ka shkaktuar reagime të forta dhe kritika për vonesën dhe menaxhimin e hetimeve nga FBI-ja.
Christopher Rufo, përfaqësues i Manhattan Institute, u shpreh: “Është koha që republikanët të shqyrtojnë nëse Kash Patel është personi i duhur për të drejtuar FBI-në.” Ndërkohë, shkrimtari Michael Brendan Dougherty ironizoi duke thënë se “babai i vrasësit bën të gjithë punën, pastaj FBI del për të festuar.”
Kjo ngjarje nxjerr në pah tensionet dhe debatet mbi rolin e FBI-së dhe menaxhimin e hetimeve në një klimë politike të ndarë dhe të nxehtë.
