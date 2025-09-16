Kuvendi me dy seanca plenare, çfarë pritet të ndodhë sot në Parlament

TIRANË- Dy seanca plenare do të zhvillohen ditën e sotme në Kuvend. Sipas rendit të ditës, mbledhja e parë është kërkuar të mbahet në orën 10:00, ku pjesë e diskutimeve janë projektvendimet për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Kuvendit, sekretariateve të Byros të Kuvendit dhe përbërjen e Byrosë së Kuvendit.
Ndërsa seanca e dytë parashikohet të mbahet në orën 17:00, ku pritet të diskutohet projektvendimi për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit.
Njoftimet:
URDHËR
Nr. 1, datë 15.9.2025
PËR MBLEDHJEN E KUVENDIT NË SEANCË PLENARE, DATË 16.9.2025, ORA 10:00
Në mbështetje të nenit 7, pika 6, dhe nenit 27/1 të Rregullores së Kuvendit,
URDHËROJ:
Mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 16.9.2025, ora 10:00. Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë: Miratimi i procesverbalit të seancave plenare të datës 12.9.2025. Njoftime. Projektvendimi “Për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Kuvendit”. Projektvendimi “Për zgjedhjen e sekretariateve të Byros të Kuvendit”. Projektvendimi “Për përbërjen e Byrosë së Kuvendit”. III. Ngarkohen shërbimet e Kuvendit për publikimin e rendit të ditës të seancës plenare, njoftimin e anëtarëve të Kuvendit me anë të mjeteve të komunikimit elektronik, si dhe përgatitjen e dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet.
IV. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
URDHËR
Nr. 2, datë 15.9.2025
PËR MBLEDHJEN E KUVENDIT NË SEANCË PLENARE, DATË 16.9.2025, ORA 17:00
Në mbështetje të nenit 7, pika 6, nenit 21, nenit 22 dhe nenit 27/1 të Rregullores së Kuvendit,
URDHËROJ:
Mbledhjen e Kuvendit në seancë plenare në datën 16.9.2025, ora 17:00. Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë: Projektvendimi “Për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”. III. Ngarkohen shërbimet e Kuvendit për publikimin e rendit të ditës të seancës plenare, njoftimin e anëtarëve të Kuvendit me anë të mjeteve të komunikimit elektronik, si dhe përgatitjen e dokumentacionit parlamentar që do të shqyrtohet.
IV.Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.
