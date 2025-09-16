Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
I papërmbajtshmi Muriqi shënon dy gola dhe shpëton Mallorcan nga humbja. Video
Transmetuar më 16-09-2025, 07:57

SPANJE – Vedat Muriqi po vazhdon të shkëlqejë me fanellën e Mallorcas në La Liga, duke u kthyer në shpëtimtarin e skuadrës së tij. Sulmuesi kosovar shënoi dy herë në ndeshjen ndaj Espanyolit, duke e mbajtur gjallë ekipin në një duel tepër të vështirë.

Goli i parë erdhi në minutën e 46-të, kur Muriqi ekzekutoi me saktësi një penallti dhe mposhti portierin serb Marko Dmitrović, duke ngushtuar rezultatin në 2-1.

Në minutën e 65-të, “Pirati” u tregua vendimtar sërish: ai u ngrit mbi mbrojtësit e Espanyolit dhe goditi fuqishëm me kokë një harkim perfekt, duke e dërguar topin fillimisht në shtyllë e më pas në rrjetë, për barazimin 2-2.

Ky ishte dygolëshi i parë i sezonit për Muriqin, i cili tashmë ka arritur kuotën e katër golave në kampionat, duke konfirmuar rolin e tij kyç si lider dhe golashënuesi më i rrezikshëm i Mallorca-s. Duke parë formën e tij, është e qartë se sulmuesi i Kombëtares së Kosovës mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të La Ligës për momentin.

