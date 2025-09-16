Sulm me dronë, tanke e avionë luftarakë! Izraeli pushton qytetin e Gazës! 62 të vrarë. Reagon Trump

Gaza- Një orë para mesnatës, ushtria izraelite filloi sulmin tokësor në qytetin e Gazës. Qielli u bë portokalli nga bombardimet. Dronët dhe raketat e lëshuara nga avionët luftarakë shkaktuan shpërthime të fuqishme.
Të paktën 62 persona raportohet se janë vrarë. Agjencia e lajmeve Wafa, duke cituar burime mjekësore, thotë se shumica e të vrarëve në sulmin që filloi të hënën në mbrëmje ishin në Qytetin e Gazës.
Tanket e IDF-së hynë në rrugën Al-Jalaa, në zemër të qytetit të Gazës. Një zyrtar izraelit i sigurisë foli në stacionin televiziv publik Kan, duke deklaruar se "IDF po sulmon me forcë". Mijëra njerëz po ikin nga qyteti i Gazës pas nisjes së operacionit tokësor të Izraelit. Pamjet gjatë natës treguan karvanë të gjatë që largohen nga qyteti.
Sipas IDF, rreth 300 mijë palestinezë janë larguar nga qyteti në javët e fundit. Njëkohësisht me nisjen e Operacionit "Tanket 2 të Gideonit", presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Hamasin pasi mësoi se pengjet ishin nxjerrë nga tunelet për t’u përdorur si mburoja njerëzore.
"Shpresoj që udhëheqësit e Hamasit të dinë se në çfarë po përfshihen nëse bëjnë diçka të tillë. Kjo është një mizori njerëzore, të cilën pak njerëz e kanë parë më parë. Mos e lini të ndodhë kjo, përndryshe, të gjitha bastet janë të gabuara. Lironi të gjithë pengjet. Tani", shkroi ai në Truth.
Përgjigja e kryeministrit Benjamin Netanyahu ishte e menjëhershme: "Faleminderit, President, për mbështetjen tuaj të palëkundur."
