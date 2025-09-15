Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tre shenjat më me fat të javës sipas Paolo Fox (15–21 Shtator 2025)
Transmetuar më 15-09-2025, 23:14

Këto janë tre shenjat që sipas yjeve kanë më shumë fat gjatë javës 15–21 shtator 2025: Luani, Virgjëresha dhe Gaforrja

Kjo javë sjell energji të përziera, por disa shenja janë të favorizuara veçanërisht nga yjet.

Dashuria, puna dhe shëndeti gjejnë një ekuilibër të ri, duke i dhënë këtyre shenjave mundësi të dallohen dhe të bëjnë hapa përpara. Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe pse.

♌ Luani

Pse me fat: Venusi dhe Marsi ndriçojnë shenjën tuaj, duke e kthyer javën në një periudhë magnetizmi dhe vitaliteti. Çdo hap që hidhni, sidomos pas datës 18, sjell njohje të reja dhe mbështetje të rëndësishme.

Në dashuri: Marrëdhëniet bëhen më të ngrohta, partneri ose një person i ri ndikon për të forcuar ndjenjat. Një keqkuptim i së kaluarës zgjidhet.

Në punë: Mund të arrini një fitore të pritur, si për shembull një propozim i miratuar ose një projekt i ri që nis.

Në shëndet: Energjia është e lartë, vetëm kujdes mos e shpenzoni kot.

♍ Virgjëresha

Pse me fat: Hyrja e Venusit në shenjën tuaj hap një cikël të ri harmonie, sidomos në marrëdhënie dhe punë. Ka mbështetje edhe nga tranzitet që nxisin qartësi mendore.

Në dashuri: Çiftet gjejnë stabilitet, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje të fortë nga një njohje e re.

Në punë: Javë vendimtare për projekte, kontrata apo marrëveshje. Nga fundjava shihen rezultate konkrete.

Në shëndet: Stres më pak, ditë të mira për të rifilluar aktivitet fizik ose kujdes personal.

♋ Gaforrja

Pse me fat: Me Hënën dhe Jupiterin në anën tuaj, java hapet me ndjeshmëri dhe përparim si në ndjenja, ashtu edhe në karrierë.

Në dashuri: Mund të afroheni më shumë me partnerin, ose një takim i ri sjell emocion të papritur. Disa vendime të rëndësishme për bashkëjetesë apo familje bëhen konkrete.

Në punë: Përgatitjet dhe përpjekjet tuaja japin fryte. Një provim, intervistë apo takim pune përfundon me sukses.

Në shëndet: Energjia rritet, ndiheni më të sigurt dhe më të qetë shpirtërisht. /noa.al

