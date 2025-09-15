Zodiaku: Klasifikimi Javor i Paolo Fox, 15–21 Shtator 2025 për të 12 shenjat

Fox: Sipas renditjes së javës 15–21 shtator 2025, më të favorizuarit janë Gaforrja, Luani dhe Virgjëresha, ndërsa më të penalizuarit janë Peshorja, Bricjapi dhe Dashi
Java nga 15 deri më 21 shtator 2025 sjell një përzierje emocionesh, sfidash dhe mundësish për të gjithë shenjat e zodiakut. Disa përfitojnë nga ndikime shumë pozitive planetare, duke gjetur dashuri, stabilitet dhe suksese në punë.
Të tjerë, për shkak të disonancave të Marsit, Mërkurit apo Jupiterit, duhet të tregojnë më shumë durim dhe vetëkontroll. Ja klasifikimi i plotë i 12 shenjave nga më me fat tek më pak me fat gjatë kësaj jave.
1. Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Me Hënën në shenjë dhe ndikimin pozitiv të Jupiterit, java është e mbushur me dashuri, projekte të reja dhe harmoni. Favorizohen martesat, bashkëjetesat dhe kontratat e reja. Energjia është në maksimum.
2. Luani (23 korrik – 22 gusht)
Venusi dhe Marsi ju japin karizëm dhe pasion. Jeni protagonistë në dashuri dhe në punë. Mundësi për konfirmime të rëndësishme. Java premton sukses dhe admirim.
3. Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Venusi hyn në shenjë, duke sjellë dashuri dhe qartësi. Në punë rriten mundësitë për projekte të reja. Disa marrin vendime për ndryshime konkrete. Java është në rritje.
4. Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Mërkuri mbështet marrëveshjet dhe kontaktet. Java favorizon takimet dhe dialogun, sidomos në dashuri. Në punë, projekte të reja marrin jetë. Kujdes vetëm me lodhjen drejt fundjavës.
5. Demi (21 prill – 20 maj)
Periudhë e qëndrueshme për ndjenja dhe marrëdhënie. Fundjava është ideale për të forcuar lidhjet. Në punë, projekte afatgjata marrin rrugë. Kujdes me financat, shmangni rreziqet e panevojshme.
6. Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Nga e enjtja situata lehtësohet me Mërkurin që nuk është më kundër. Në dashuri ka më shumë qartësi, por fundjava mbetet nervoze. Në punë, ide të reja marrin drejtim. Energjia përmirësohet ngadalë.
7. Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Java sjell mundësi të reja profesionale dhe hapje horizontesh. Por në dashuri ka tensione komunikimi, sidomos në fundjavë. Kujdes të mos e prishni një lidhje për impuls.
8. Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Venusi nuk është më kundër, por Marsi rrit tensionin. Ditët 17–18 sjellin lodhje dhe debat. Në dashuri, fundjava është më e mirë për pajtime. Në punë, pritet një riorganizim pas datës 22.
9. Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Marsi në shenjë dhe Jupiteri sjellin tensione, sidomos në fillim të javës. Në dashuri dhe punë ka shumë presion, por nga e enjtja Mërkuri sjell një frymë më të qetë. Kujdes me shëndetin.
10. Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Venusi ndihmon marrëdhëniet, por Marsi dhe Jupiteri krijojnë pengesa në punë dhe në jetën familjare. Kujdes me nervozizmin. Vetëm fundjava sjell një lehtësim të vogël.
11. Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Venusi ende kundër, java sjell tensione në dashuri dhe punë. Duhet të bëni sqarime të rëndësishme dhe të vendosni kufij. Kujdes me çështjet financiare dhe kontraktuale.
12. Dashi (21 mars – 20 prill)
Mërkuri kundër nga data 18 sjell debate dhe vështirësi në komunikim. Në dashuri dhe në punë ka shumë nervozizëm. Kujdes të mos shpenzoni energji kot. Fundjava e gjen shenjën të lodhur. /noa.al
