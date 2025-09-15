‘Po na mbysin me drogë’! Trump nuk e përjashton mundësinë e sulmit ushtarak ndaj Venezuelës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, nuk e ka përjashtuar mundësinë e një sulmi ushtarak ndaj Venezuelës.
Trump e akuzon Venezuelën për dërgimin e anëtarëve të bandave dhe drogës në Amerikë.
Komentet e forta të Trump vijnë pas javësh të tëra përshkallëzimi të tensioneve midis dy vendeve.
Uashingtoni ka vendosur tre anije luftarake dhe rreth 4,000 trupa në Karaibet Jugore, duke thënë se misioni synon kartelet e drogës.
Presidenti venezuelas Nicolas Maduro këmbëngul se vendi i tij ka shkatërruar tashmë rrjetet e trafikimit në territorin e tij.
Duke folur me gazetarët në Morristown, New Jersey, të dielën, Trump u pyet për mundësinë e nisjes së një sulmi ndaj Venezuelës dhe nëse ai kishte frikë nga përshkallëzimi nga Maduro.
“Do të shohim çfarë do të ndodhë”, tha ai. “Shikoni, Venezuela po na dërgon anëtarët e bandave të saj, tregtarët e drogës dhe drogën. Kjo nuk është e pranueshme”, vijoi ai më tej.
Trump tha se trafiku detar në Karaibe Jugore ishte ulur ndjeshëm “që nga sulmi i parë”.
Ekspertët ngritën pyetje lidhur me ligjshmërinë e sulmit të 2 shtatorit ndaj anijes së dyshuar të drogës, duke thënë se mund të ishte shkelur ligji ndërkombëtar.
Venezuela u përgjigj duke ngritur dy avionë luftarakë F-16 mbi një shkatërrues të Marinës Amerikane, dy ditë më vonë.
Kjo e nxiti Trump të paralajmëronte se çdo avion venezuelan që do ta vendoste SHBA-në në një situatë të rrezikshme do të rrëzohej.
Maduro këmbëngul se qeveria e tij ka eliminuar të gjitha rrjetet kryesore të trafikimit të drogës dhe ka shkatërruar bandat e shquara. Duke folur për RT të enjten, udhëheqësi venezuelas tha se Uashingtoni po përdor luftën kundër trafikantëve të drogës si pretekst për të fituar akses në burimet e mëdha natyrore të vendit.
Sipas Maduros, këto veprime përshtaten në një “plan lufte” më të gjerë që synon nënshtrimin e botës ndaj vullnetit të SHBA-së.
Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të tensionuara për vite me radhë.
SHBA dhe shumë vende të tjera, përfshirë Britaninë e Madhe, nuk e kanë njohur rizgjedhjen e Nicolss Maduro në korrik 2024 – duke iu referuar provave të mbledhura nga opozita – me ndihmën e vëzhguesve të pavarur që tregojnë se rivali i tij, Edmundo Gonzalez, kishte fituar zgjedhjet me një shumicë dërrmuese.
Zyrtarët amerikanë kanë akuzuar gjithashtu Maduro se drejton një kartel droge të quajtur “Karteli i Diejve” – duke ofruar një shpërblim prej 50 milionë dollarësh për informacione që çon në kapjen e tij.
