Makina përplaset dhe përfundon në kanal! Aksident në aksin Fier-Patos

Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në aksin Fier–Patos, në vendin e quajtur “Portëz”, në Fier.
Sipas të dhënave paraprake, një automjet tip “Renault”, pas përplasjes me një tjetër automjet tip “Golf”, ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanalin anësor.
Fatmirësisht, drejtuesi i mjetit ka shpëtuar pa lëndime të rënda, ndërsa në vendngjarje ka mbërritur një mjet zjarrfikës për të ndihmuar në nxjerrjen e automjetit nga kanali.
Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, i cili ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd