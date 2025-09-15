Presidenti Bajram Begaj dekreton kabinetin e ri qeverisës ‘Rama 4’, por jo ‘Diellën’

Tiranë- Pas emërimit të Kryeministrit, me dekretin e ditës së premte, Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, me propozim të Kryeministrit, dekretoi sot ministrat e Qeverisë së Re, si dhe i përcolli dekretet Kuvendit të Shqipërisë për kompetencë.
Procedura për emërimin e Qeverisë së Re do të përmbyllet në përputhje me Kushtetutën në ditët në vijim, me betimin e Kryeministrit dhe të ministrave, pasi Kuvendi të miratojë programin dhe përbërjen e Qeverisë.
Ceremonia e betimit do të zhvillohet në Institucionin e Presidentit të Republikës. Në dekretet e Begajt mungon e ashtuquajtura "Diella", një model i inteligjencës artificiale që sipas Ramës do mbajë postin e ministrit për Prokurimet Publike.
Presidenti Begaj dekretoi:
Emërimin e Këshillit të Ministrave; Zonjën Belinda Balluku Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë; Zonjën Albana Koçiu Ministër i Punëve të Brendshme; Zonjën Elisa Spiropali Ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme; Zotin Petrit Malaj Ministër i Financave; Zotin Blendi Gonxhja Ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit; Zotin Sofjan Jaupaj Ministër i Mjedisit; Zonjën Mirela Kumbaro Furxhi Ministër i Arsimit; Zonjën Evis Sala Ministër i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Zonjën Delina Ibrahimaj Ministër i Ekonomisë dhe Inovacionit; Zotin Besfort Lamallari Ministër i Drejtësisë; Zotin Pirro Vengu Ministër i Mbrojtjes; Zotin Andis Salla Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Zotin Ervin Demo Ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor; Zonjën Majlinda Dhuka Ministër Shteti dhe Kryenegociator; Zonjën Adea Pirdeni Ministër i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin; Zotin Toni Gogu Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.
