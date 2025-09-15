Byroja Federale e Hetimeve (FBI) arrestoi dy persona në Utah të SHBA-së pasi një bombë u gjet poshtë një automjet të televizionit FOX 13 News në Salt Lake City, sipas burimeve zyrtare amerikane.
Të dyshuarit, Adeeb Nasir, 58 vjeç, dhe Adil Justice Ahmed Nasir, 31 vjeç, përballen me akuza të shumta, duke përfshirë "Kërcënim Terrorizmi", "Posedim Armësh të Shkatërrimit në Masë" dhe "Posedim Pajisjesh Shpërthyese".
Pajisja u gjet të premten, më 12 shtator dhe u përcaktua të ishte e vërtetë, raportoi FOX 13. Zyrtarët thanë se pajisja ishte ndezur, por "nuk funksionoi".
Skuadra e Bombave të Policisë së Salt Lake City dhe Skuadra e Zjarrvënieve/Bombave e Autoritetit të Unifikuar të Zjarrfikësve e gjetën pajisjen nën një automjet të FOX 13 News që ishte parkuar pranë një ndërtese të banuar.
Dokumentet e para nga Fox News Digital tregojnë gjithashtu se për shkak të natyrës së pajisjes dhe vendosjes së saj, incidenti përbënte një kërcënim të rëndësishëm për sigurinë publike.
Hetuesit e gjurmuan pajisjen deri në një shtëpi pranë 2700 South dhe 8500 West në Magna, ku thuhej se jetonin të dy të dyshuarit.
Agjentët federalë dhanë një urdhër kërkimi në pronë, teksa skuadra e bombave të Salt Lake City siguroi që shtëpia ishte e sigurt për t’u hyrë.
Brenda, oficerët gjetën dy armë të rreme të shkatërrimit në masë, dy armë zjarri, pajisje për prodhimin e bombave dhe drogë. Shtëpitë aty pranë në lagje duhej të evakuoheshin ndërsa autoritetet kontrolluan zonën.
Hetuesit thanë se, përveç materialeve shpërthyese, oficerët gjetën "armë zjarri dhe artikuj të lidhur me armë zjarri, narkotikë të paligjshme dhe pajisje elektronike që besohej në mënyrë të arsyeshme se përmbanin prova të krimeve".
Autoritetet thanë se veprimet e të dyshuarve përbënin një "rrezik të konsiderueshëm për viktima masive".
Adeeb Nasir dhe Adil Justice Ahemd Nasir po mbahen në burgun e Qarkut Salt Lake.
"FOX 13 News po punon ngushtë me zbatimin e ligjit dhe ekipin tonë të menaxhimit të riskut, me sigurinë e punonjësve tanë si përparësinë tonë kryesore", tha Menaxherja e Stacionit FOX 13, Leona Wood.
