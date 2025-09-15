Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Morën peng një burrë për disa orë, në kërkim dy të rinj
Transmetuar më 15-09-2025, 16:05

Dy të rinj janë shpallur në kërkim pasi akuzohen se kanë mbajtur peng një 56-vjeçar në Kamzë.

Ai është mbajtur peng për disa orë brenda një banese.

Sipas informacioneve, dy autorët e pengmarrjes me iniciale E. Z., dhe E. N., të moshës 28-vjeç, kishin konflikte me djalin e të rrëmbyerit.

Njoftimi i policisë:

“Efektivët shpallën në kërkim shtetasit E. Z., 28 vjeç dhe E. N., 28 vjeç, pasi dyshohet se i kanë hequr lirinë, për disa orë, një 56-vjeçari, për shkak të një konflikti që kishin me djalin e tij.

Punohet për kapjen e tyre dhe për dokumentimin e plotë të rastit.

