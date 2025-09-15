Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E pabesueshme në Itali/ I moshuari hidhet nga ballkoni, por bie mbi 80-vjeçaren. E moshuara ndërron jetë në vend, personi që tentoi vetëvrasjen mbijetoi!
Transmetuar më 15-09-2025, 14:59

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Milano mbrëmjen e djeshme.

Një i moshuar ka tentuar t’i japë fund jetës duke u hedhur nga ballkoni i banesës, por fati kishte rezervuar një ngjarje jo të zakontë.

70-vjeçari u hodh nga kati i katërt, por në vend që të përfundonte në trotuar, ra mbi një 83-vjeçare, e cila ndërroi jetë në vend.

Ndërkohë 70-vjeçari është ende gjallë. Pasi u transportua në spital dhe mori ndihmën mjekësore, raportohet se është jashtë rrezikut për jetën.

