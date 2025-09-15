Shqiptari bën për spital 22-vjeçarin pas keqkuptimit! ‘Kujtova se ishte agjent policie’

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur dy ditë më parë në Palermo, ku protagonist ka qenë një 46-vjeçar shqiptar, me precedentë penalë.
Karabinierët e stacionit të Partinico njoftuan se ekzekutuan arrestimin e tij pas vendimit të Gjykatës së Apelit Palermo, për ta rikthyer në qeli, ndërsa kishte thyer masën e sigurisë arrest me burg, që i ishte dhënë më herët për tentativë vrasjeje.
Më 8 shtator, ai ishte larguar fshehurazi nga shtëpia dhe në rrugë është përplasur me një 22-vjeçar, të cilin e ka dhunuar barbarisht.
Sipas mjekëve, i riu mori lëndime që duan një muaj të shërohen dhe trajtohen.
Ngjarja ndodhi në qendër të qytetit dhe vetëm ndërhyrja në kohë e disa kalimtarëve parandaloi pasoja edhe më të rënda, informon media italiane.
Pas denoncimit karabiniert identifikuan autorin, që rezultoi shqiptari i arratisur. Pas arrestimit dhe sipas dëshmisë së vetë shqiptarit, sulmi lindi nga një keqkuptim:
“E ngatërrova të riun me një oficer të zbatimit të ligjit me rroba civile”, i tha ai hetuesve.
Gjykata urdhëroi menjëherë zëvendësimin e masës nga arreti shtëpiak në atë me burg dhe hetimet janë ende aktive.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd