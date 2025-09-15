Parakalime të gabuara, policia Elbasan fundos me gjoba dhe u heq pikë nga patenta disa shoferëve

Elbasan, 15 shtator 2025 – Në vijim të veprimeve të Policisë Rrugore për monitorimin dhe garantimin e sigurisë rrugore, Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan bën me dije se, pas verifikimeve të kryera mbi tre video të postuara në rrjetet sociale, në të cilat shfaqen gjashtë automjete që kryejnë shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit, janë marrë masat e mëposhtme administrative:
🔹 Në aksin Elbasan–Librazhd dhe Elbasan–Peqin, janë ndëshkuar dy drejtues automjetesh me masë administrative 10 000 lekë secili, bazuar në pikat 10 dhe 16 të nenit 146 të Kodit Rrugor, për parakalim të gabuar.
🔹 Në autostradën Tiranë–Elbasan, janë ndëshkuar katër drejtues mjetesh:
Tre drejtues automjetesh që kanë ndjekur ambulancën (e cila ishte me sinjalistikë pamore dhe zanore aktive) për të përfituar përparësi lëvizjeje, janë ndëshkuar secili me masë administrative 80 000 lekë, si dhe me zbritje prej 15 pikësh nga leja e drejtimit, bazuar në pikën 3 të nenit 175 të Kodit Rrugor;
Një drejtues automjeti është ndëshkuar me masë administrative 5 000 lekë, bazuar në pikën 2 të nenit 144 dhe pikën 15 të nenit 146 të Kodit Rrugor, për mosrespektim të sinjalistikës rrugore dhe parakalim të gabuar.
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan
Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan fton qytetarët që të denoncojnë çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, në numrin pa pagesë 112, duke i garantuar se reagimi do të jetë i menjëhershëm dhe sipas ligjit.
